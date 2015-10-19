Словенія обмежить добовий пропуск мігрантів до 2,5 тисяч

Про це заявив міністр внутрішніх справ Словенії Бостян Сефич, передає РБК-Україна.

"Країна не може задовольнити прохання хорватських влади про прийом по 5 тисяч чоловік щодня, оскільки Австрія впускає в країну лише за 1500 осіб" , - повідомив міністр.

Багато мігрантів - в основному з країн Близького Сходу і Центральної Азії рухаються через Хорватію і Словенію, щоб потрапити в Австрію і далі - в Німеччину та інші західноєвропейські країни. Введення ліміту на щоденний пропуск через кордон призвело до накопичення великої кількості переселенців на кордоні Хорватії з Сербією.

Близько 40 автобусів з мігрантами прибутку в неділю з сербської сторони кордону, і кореспонденти відзначають зростання напруженості між знаходяться в нервозному стані нелегалами і стримуючими їх поліцейськими.

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За словами одного із соціальних працівників, які знаходяться на кордоні, що відбувається, нагадує греблю, перегородившую річку. Багато мігрантів виснажені, і їх власні запаси предметів першої необхідності на кінець.

Близько 2,5 тисяч осіб були пропущені через кордон в суботу.

Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі мігрантів, які втратили можливість потрапити з Хорватії в Угорщину, після того як Будапешт закрив для них кордони, тепер прямують до Словенії.