До наметового містечка Партії регіонів прибуло поповнення

Сьогодні вранці до Києва зі східних регіонів України прибули два потяги і 44 автобуси з понад 2 тисячами 400 прихильниками Партії регіонів для участі в акціях протесту.

Як повідомила УНІАН прес-секретар міністра внутрішніх справ Інна КИСІЛЬ, передбачається, що ці люди повинні замінити тих, хто вже перебуває у наметових містечках Партії регіонів у Києві.

Стосовно охорони громадського порядку, за словами І.КИСІЛЬ, кількість співробітників міліції не збільшено, тобто вдень у центрі столиці охорону громадського порядку здійснюють близько тисячі співробітників МВС, а вночі близько 150, тому поки що збільшувати кількість патрулів немає підстав.

Крім того, І.КИСІЛЬ зазначила, що МВС поки не володіє інформацією щодо збільшення кількості прихильників Партії регіонів у Києві, однак міліція не виключає можливості прибуття до української столиці ще певної кількості прихильників цієї політичної сили.

Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело, за наявними відомостями, 30 тисяч прихильників Партії регіонів, які мали сьогодні прибути до Києва, поки не приїхали, оскільки між різними політичними силами на сьогодні ще немає остаточних домовленостей.

Проте, як зазначив співрозмовник агентства, не виключено, що вказана кількість людей від Партії регіонів може прибути до Києва у найближчі дні залежно від результатів домовленостей між політичними силами. За словами джерела, передбачається, що ці особи братимуть участь у блокуванні адміністративних будівель у центрі Києва - насамперед Секретаріату Президента України.