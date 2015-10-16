Наливайченко вирішив пояснити, чому залишив СБУ

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що залишив посаду керівника спецслужби через відсутність реального розслідування причин пожежі на нафтобазі «БРСМ» під Києвом та офшорних схем діяльності власників групи "БРСМ-Нафта".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час презентації в Києві “Антикорупційного руху Валентина Наливайченка», відповідаючи на запитання журналістів.

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“Ми не просто викрили, що всі офшори і всі гроші, які були вкрадені від цієї та інших нафтобаз, згоріли, гроші, які були вкрадені від жителів Київської області, згоріли. Після цього вчинили екоцид російські компанії, в тому числі разом із спільниками своїми у правоохоронній системі України, на найвищих, до речі, посадах у Генеральній прокуратурі», - заявив Наливайченко.

За його словами, «все задокументовано, жодного розслідування, це було для мене рубіконом, чому я пішов з влади».

«Але це точно тому, чому я пішов разом з колегами, партнерами в антикорупційний рух”, - додав Наливайченко. При цьому він заявив, що “насправді все, що зараз в державі збудовано, і Генеральна прокуратура захищає бізнес-групи, захищає заробіток корупціонерів у владі, діє проти людей”.

За його словами, враховуючи такий перебіг подій, громади повинні вставати і вимагати звільнення корумпованих прокурорів, передбачивши обрання місцевих прокурорів і обрання місцевих суддів.

Наливайченко зазначив, що Генеральна прокуратура в такому стані, в якому вона є зараз, не діє і діяти не буде. При цьому він підкреслив, що “зараз завдяки саботажу на рівні влади не призначений ключовий антикорупційний прокурор і тому не діє Антикорупційне бюро”.

В контексті сказаного він закликав владу негайно обрати і призначити антикорупційного прокурора.

Презентуючи створений і очолений ним “Антикорупційний рух Валентина Наливайченка”, екс-голова СБУ відзначив, що до нього увійшли волонтери-координатори та окремі народні депутати, зокрема активісти Ганна Коваленко, Сергій Носенко, народний депутат Єгор Фірсов, сестра української льотчиці Надії Савченко Віра Савченко та інші.

“Організація антикорупційний рух на сьогодні об'єднує по всій державі багато активістів, всіх, хто не сприймає корупцію. Ми не ідемо на вибори, але ми точно ідемо і продовжуємо боротьбу з корупцією”, - сказав Наливайченко.

При цьому він анонсував, що його Антикорупційний рух з наступного понеділка оприлюднить низку антикорупційних розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта» в смт. Глеваха Васильківського району Київської області тривала з 8 по 17 червня. В результаті пожежі загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.

12 червня тодішній голова СБУ Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася масштабна пожежа, є один з колишніх заступників генпрокурора.

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15 червня Наливайченка викликали на допит до Генпрокуратури. Перед допитом він заявив, що діяльність нафтобази на Київщині, де сталася пожежа, «кришував» екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко.

За словами Наливайченка, СБУ передала Генпрокуратурі всі свої матеріали про причетність Даниленка до екоциду в Київській області.

18 червня Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.

19 червня генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що Генпрокуратура закрила провадження про екоцид стосовно Даниленка. За словами Шокіна, встановлено, що Даниленко не є співзасновником компанії «БРСМ-Нафта».