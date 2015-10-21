Олійник звинуватив Опоблок у створенні клона партії "Відродження"

Про це заявив кандидат в депутати Дніпропетровської обласної ради від політичної сили Святослав Олійник.

Він зазначив, що в список «Відродження» увійшли кращі вчителі, лікарі, директори великих підприємств, агропромислові виробники і мери міст, а також депутати місцевих рад.

«Ми сконцентрували найбільш продуктивних і найбільш шанованих людей з усіх районів нашої області, але нам і в голову не могло прийти, що по відношенню до таких людей буде здійснюватися не просто агресивна, а дійсно люта кампанія з використанням клонів», - заявив Олійник.

Він підкреслив, що за такими брудними технологіями стоять представники «Опозиційного блоку», які докладають величезні зусилля, щоб обдурити виборців.

На думку Олійника, сьогодні невипадково прозвучало офіційне політичне оголошення Блоку Петра Порошенка про те, що їх представники ні за яких обставин, ні в одному регіоні не будуть входити в коаліцію з «Опозиційним блоком».

«Частково це є наслідком того, що БПП побачив справжнє обличчя, побачив брудні методи і технології представників минулого. Сьогодні Опоблок сам себе поставив поза законом, поза конкуренцією – їх ніхто не може сприймати як чесних політичних партнерів. Їхні методи – це методи карткових шулерів, які маніпулюють прізвищами, маніпулюють документами – це наперсточники з 90-х років», - додав Олійник.

Як повідомлялося раніше, в Дніпропетровську зареєстровано для участі у виборах політична партія-клон «Відродження» – проект під назвою «Всеукраїнське обʹєднання "Відродження України"».

Список кандидатів підробленої партії «Всеукраїнське обʹєднання "Відродження України"» в обласну раду очолює безробітний уродженець Харківської області Володимир Леонідович Куцин, в той час як головою обласної організації цієї партії «Відродження» є генеральний директор «Нікопольського заводу феросплавів» Володимир Семенович Куцин.

Під час виборів до обласної ради справжня партія «Відродження» у бюлетені буде стояти під номером 7.

Та ж маніпуляція використана на рівні міської організації, де список кандидатів технічної партії «Всеукраїнське обʹєднання "Відродження України"» очолює безробітний з Тернопільської області Анатолій Миколайович Крупський, тоді як головою Дніпропетровської міської організації цієї партії «Відродження» є перший заступник міського голови Крупський Анатолій Федорович.

В бюлетені під час виборів до міської ради справжня партія «Відродження» буде стояти під номером 2.