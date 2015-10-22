У Луганській області створено штаб з проведення безпечних виборів -Тука

Як йдеться в повідомленні прес-служби ВЦА, головна мета штабу - забезпечення фізичної безпеки виборців і територіальних виборчих комісій. Друге його завдання - забезпечення порядку безпосередньо в день виборів на всіх дільницях. І третє - неможливість фальсифікацій під час голосування поза межами дільниць.

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«Ні для кого не секрет, що скрізь по Україні ЗМІ і міліція фіксують порушення виборчого законодавства. Мова йде і про агітацію, і про підкуп виборців. Все це ми з вами бачимо, але треба щось робити, тому що мене як громадянина це просто обурює. Мене не цікавить, яка саме політична сила займається цим явищем. Я стурбований ситуацією, що склалася в Лисичанську. В інших районах і містах такого немає, як у Лисичанську, коли відбулося просто грубе порушення виборчого законодавства щодо друкування бюлетенів», - сказав Тука.

Він також зазначив, що якщо буде виявлено такі факти, коли по області пересуватимуться люди з метою організації так званих «виборчих каруселей» - покарання буде дуже жорстке.