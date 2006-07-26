1,5 тисячі прихильників Партії регіонів ідуть блокувати парламент

Колона з 1,5 тисячами прихильників Партії регіонів підіймається вулицею Грушевського в Києві з наміром блокувати Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, люди скандують: «Янукович – наш прем`єр». У руках у них символіка Партії регіонів та СПУ.

Рух вулицею Грушевського в районі Будинку уряду паралізований. У будинку Кабінету міністрів знаходяться два автобуси і дві маршрути із спеціальними загонами держслужби охорони. Поки що вони просто спостерігають за тим, що відбувається.