1,5 тисячі прихильників Партії регіонів ідуть блокувати парламент
16:21, 26 липня 2006Політика
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Рух у районі Кабміну паралізовано
Колона з 1,5 тисячами прихильників Партії регіонів підіймається вулицею Грушевського в Києві з наміром блокувати Верховну Раду.
Як передає кореспондент УНІАН, люди скандують: «Янукович – наш прем`єр». У руках у них символіка Партії регіонів та СПУ.
Рух вулицею Грушевського в районі Будинку уряду паралізований. У будинку Кабінету міністрів знаходяться два автобуси і дві маршрути із спеціальними загонами держслужби охорони. Поки що вони просто спостерігають за тим, що відбувається.
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