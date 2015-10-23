У Маріуполі викрили посадовця, який відправляв людей на "антимайдан"

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, керівник ККП «Маріупольтепломережа» з грудня 2013 по січень 2014 років організував виїзд підпорядкованих працівників підприємства до міста Києва для участі в масових акціях в протидію учасникам «Революції гідності». При цьому посадовою особою до табелів обліку робочого часу за вказаний період були внесені завідомо неправдиві відомості про перебування на роботі працівників, внаслідок чого службовою особою були привласнені бюджетні кошти підприємства.

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23 жовтня представниками прокуратури міста Маріуполя службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання становищем) Кримінального кодексу України. За вчинення вказаних злочинів підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу для посадовця.