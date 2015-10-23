В районі Маріуполя підрозділи ЗСУ проведуть навчальні стрільби

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-офіцера сектору "М" Ігор Бірюков.

За його словами, підрозділи сил АТО продовжують удосконалювати боєготовність. В районі Маріуполя будуть проводитися навчальні заняття. Як наслідок - мешканці міста можуть чути залпи.

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Прес-офіцер наголосив, що жителям міста не варто турбуватися з цього приводу.

Він додав, що ВСУ повністю забезпечують безпеку городян, і відведення озброєнь не вплине на оборонні можливості в секторі "М".

Проводиться постійний контроль за ситуацією.