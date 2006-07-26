Парламент шантажує Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що спроби парламенту шантажувати його є неконституційними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України заявив перший заступник глави Секретаріату Іван ВАСЮНИК.

«Президент наголошує, що спроба його шантажувати в той чи інший спосіб, трактувати його правову позицію – як глави держави і гаранта Конституції – з боку тих чи інших представників влади, навіть якщо ця спроба диктується формуванням позиції (парламентської) більшості, є неконституційною, і Президент розглядає це як шантаж», - заявив І.ВАСЮНИК.

Перший заступник глави Секретаріату також нагадав про позицію Президента, що той після 25 червня – як і до цієї дати – діяв і буде діяти виключно в конституційному полі, і, як глава держави, розглядає можливі прийняття рішень, виходячи з того діалогу, який відбувається сьогодні між політичними силами.

При цьому І.ВАСЮНИК підкреслив, що Президент наголошує на своїй безперечній зацікавленості в продовженні такого діалогу і стимулюватиме його продовження. В цьому контексті І.ВАСЮНИК нагадав, що Президент підтверджує свою ініціативу провести широкий публічний круглий стіл з політичними силами, а також із залученням представників громадськості.

«На превеликий жаль, новоутворена антикризова коаліція вирішила спілкуватися з Президентом методом доконаних дій, а це рівнозначно шантажу: ми прийняли рішення – а інституту Президента немає куди подітися. Це тупик, це шлях в нікуди», - зокрема, сказав І.ВАСЮНИК.