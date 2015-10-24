Вже друге французьке видавництво зобразило Крим частиною Росії

Про це повідомляє у своєму твіттері спільнота "Євромайдан-Франція", передає «Європейська правда».

На сторінках атласу, де зображені Україна, країни Кавказу і прикавказька частина РФ, кримський півострів позначено як частину Росії.

Варто зазначити, що території Грузії, контроль Тбілісі над якими теж був втрачений за підтримки російських військ, відповідно до карти Rocher залишаються частиною Грузії.

Це вже не перше французьке видавництво, яке в своїх картах визнає анексію Криму Російською Федерацією.

Перед тим таку ж помилку допустило авторитетне видавництво LaRusse.

Офіційний лист посольства України у Франції на адресу видавництва залишився без відповіді.

У карті, розміщеній на сайті видавництва "визнання анексії" відсутнє, однак представники "Євромайдан-Франція" стверджують, що LaRusse продовжує продавати скандальний атлас і відмовляється робити будь-які заяви щодо публікації.