Вже друге французьке видавництво зобразило Крим частиною Росії
Французьке видавництво Rocher в геополітичному атласі світу "визнало" український Крим частиною Російської Федерації.
Про це повідомляє у своєму твіттері спільнота "Євромайдан-Франція", передає «Європейська правда».
На сторінках атласу, де зображені Україна, країни Кавказу і прикавказька частина РФ, кримський півострів позначено як частину Росії.
Варто зазначити, що території Грузії, контроль Тбілісі над якими теж був втрачений за підтримки російських військ, відповідно до карти Rocher залишаються частиною Грузії.
#honte#scandaleux#EditionLeRocher a publié une carte ou la #Crimée est "rattachée" à la Russie. pic.twitter.com/9NZUjB3Mxz
— EuroMaidanFrance (@EuroMaidanFranc) 23 Жовтень 2015
Це вже не перше французьке видавництво, яке в своїх картах визнає анексію Криму Російською Федерацією.
Перед тим таку ж помилку допустило авторитетне видавництво LaRusse.
Офіційний лист посольства України у Франції на адресу видавництва залишився без відповіді.
У карті, розміщеній на сайті видавництва "визнання анексії" відсутнє, однак представники "Євромайдан-Франція" стверджують, що LaRusse продовжує продавати скандальний атлас і відмовляється робити будь-які заяви щодо публікації.