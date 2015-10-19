CrimeaIsUkraine: Сьогодні активісти проведуть онлайн-акцію, щоб нагадати про український Крим

Онлайн-акція пов'язана з недавнім інцидентом, коли видавництва Франції і Великобританії опублікували навчальні посібники з Кримом у складі Російської Федерації, передає «Крим.Реалії».

«Франція і Великобританія забули про свої зобов'язання щодо захисту територіальної цілісності України в Будапештському меморандумі 1994 року. У понеділок, 19 жовтня, нагадаємо цим колись надійним видавцям про резолюцію ООН 68/262, де Великобританія і Франція, разом з 100 іншими країнами, чітко заявляють: #CrimeaIsUkraine (Крим – це Україна – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожПитання окупації Криму ніколи не зникне з порядку денного ООН - Сергєєв

Активісти пропонують використовувати сьогодні у соціальних мережах хештег #CrimeaIsUkraine

Нагадаємо, атлас світу з так званим «російським» Кримом випустило французьке видавництво Larousse, а британське видавництво Oxford University Press підготувало підручник, де Крим теж вказаний як територія Росії.

Посольство України у Великобританії закликало британське видавництво Oxford University Press виправити помилку в підручнику, де Крим вказаний як територія Російської Федерації.

Коментуючи 14 жовтня випуск французьким видавництвом атласу, де півострів позначений частиною Росії, офіційний представник міністерства закордонних справ Франції Ромен Надаль заявив, що Франція не визнає незаконної анексії Криму.

Крим і Севастополь анексовані Росією 20 лютого 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила цю дату початком тимчасової окупації півострова.