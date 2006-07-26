Ющенко сподівається на супер-компроміс
“Круглий стіл” відбудеться завтра, якщо...
“Круглий стіл” для обговорення політичної ситуації відбудеться завтра, лише якщо чітко буде визначено його регламент.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв’ю провідним інформагентствам і телеканалам країни.
Глава держави висловив переконання, що відповіді на всі питання можна знайти лише у процесі переговорів, тому “круглий стіл“ він вважає “єдиною можливою формою пошуку компромісу”.
Як сказав В.ЮЩЕНКО, за таким столом можна буде знайти такий компроміс, який два місяці тому ніхто й уявити не міг.
За словами Президента, він не виключає, що такий “круглий стіл” відбудеться завтра, але “не хотілося б починати справу, якщо не сформовано регламент “столу”.
В.ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні вранці отримав пропозиції по регламенту “круглого столу” і щодо позицій політичних сил.
Президент ще раз підкреслив, що, на його переконання, у цьому “круглому столі” мають взяти участь не лише політичні сили, уряд, Секретаріат і сам глава держави, а й громадські організації та авторитетні люди України.
“Не думаю, що нам треба ховатися”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту, що 26 липня о 14.00 у Маріїнському палаці у Києві лідери провідних політичних сил і Президент України В.ЮЩЕНКО проведуть “круглий стіл”.
Сьогодні у прес-службі Президента повідомили, що у сьогоднішньому графіку глави держави не передбачено його участі у проанонсованому представниками Верховної Ради “круглому столі” в Маріїнському палаці.