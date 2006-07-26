Ющенко сподівається на супер-компроміс

“Круглий стіл” для обговорення політичної ситуації відбудеться завтра, лише якщо чітко буде визначено його регламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв’ю провідним інформагентствам і телеканалам країни.

Глава держави висловив переконання, що відповіді на всі питання можна знайти лише у процесі переговорів, тому “круглий стіл“ він вважає “єдиною можливою формою пошуку компромісу”.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, за таким столом можна буде знайти такий компроміс, який два місяці тому ніхто й уявити не міг.

За словами Президента, він не виключає, що такий “круглий стіл” відбудеться завтра, але “не хотілося б починати справу, якщо не сформовано регламент “столу”.

В.ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні вранці отримав пропозиції по регламенту “круглого столу” і щодо позицій політичних сил.

Президент ще раз підкреслив, що, на його переконання, у цьому “круглому столі” мають взяти участь не лише політичні сили, уряд, Секретаріат і сам глава держави, а й громадські організації та авторитетні люди України.

“Не думаю, що нам треба ховатися”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту, що 26 липня о 14.00 у Маріїнському палаці у Києві лідери провідних політичних сил і Президент України В.ЮЩЕНКО проведуть “круглий стіл”.

Сьогодні у прес-службі Президента повідомили, що у сьогоднішньому графіку глави держави не передбачено його участі у проанонсованому представниками Верховної Ради “круглому столі” в Маріїнському палаці.