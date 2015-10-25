У ЦВК сподіваються, що місцеві вибори в Маріуполі таки відбудуться сьогодні

Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Охендовський, передає кореспондент УНІАН.

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Він зазначив, що у разі, якщо це станеться, то дільниці відкриються із запізненням, але навіть, якщо це станеться о 18.00, вибори у Маріуполі ще можуть відбутись.

Охендовський зауважив, що у Маріуполі 213 виборчих дільниць, і на жодній з них немає виборчих бюлетенів, необхідних для голосування за депутатів міської ради та міського голови.

Він нагадав, що ЦВК низкою своїх постанов встановлювала факти протиправної діяльності окремих членів маріупольської ТВК. На сьогодні до її складу входить 16 осіб і лише п'ятеро з них постійно своїми діями підтверджують готовність проводити вибори і забезпечити реалізацію виборчих прав громадян. Але 11 членів цієї комісії вчора попри рішення ЦВК судів відмовилась приймати виборчі бюлетені від поліграфічного підприємства, яке ї виготовило.

“Така відмова є абсолютно безпідставною. Вона спричинила неможливість передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісія Маріуполя і неможливість своєчасно розпочати там голосування”, - сказав голова ЦВК.

Охендовський нагадав, що вчора ЦВК в черговий раз розглядала це питання на своєму засіданні, і було ухвалено протокольне рішення звернутись до керівників СБУ, МВС та ГПУ щодо можливої наявності ознак складу злочину в діях більшості членів маріупольської виборчої комісії, передбаченого ст. 157 Кримінального кодексу. “Фактично ці 11 осіб взяли на себе відповідальність за позбавлення гарантованого Конституцією України права голосу понад 300 тисяч мешканців міста Маріуполя... Я дуже сподіваюсь, що українська держава виявиться здатною дати належну оцінку діям цих 11 членів Маріупольської міської комісії”, - сказав керівник Центрвиборчкому.

У той же час він наголосив, що ЦВК дуже сподівається на те, що сьогодні впродовж дня “все-таки повернеться розум і відчуття відповідальності до цих 11 членів комісії і вони знайдуть в собі сили розпочати прийняття виборчих бюлетенів”, які будуть передані чотирьом районним виборчим комісіям у місті, які в свою чергу, передадуть їх на виборчі дільниці. “Зрозуміло, що тоді дільниці відкриються із запізненням, але навіть якщо вони відкриються і о шостій годині вечора, голосування буде там легітимним і результати голосування можуть бути встановлені територіальною виборчою комісією”, - наголосив Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Маріупольський тервиборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети «Приазовский рабочий». Таке рішення було прийнято через виявлені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

У зв’язку з цим, міський ТВК звернувся до ЦВК з вимогою перенести дату виборів у місті.