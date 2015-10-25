Заступник міністра ЖКГ часів Азарова отримав аналогічну посаду у "міністерстві ДНР"

Перший заступник так званого "мера" окупованої Горлівки Олександр Аліпов призначений заступником "міністра будівництва і ЖКГ ДНР".

Розпорядження про його призначення підписав голова незаконного угруповання "ДНР" Олександр Захарченко, передають "Новости Донбасса". Аліпов в уряді Миколи Азарова обіймав посаду заступника міністра житлово-комунального господарства України. Читайте такожВатажок "ДНР" Захарченко заявив, що Порошенко визнав його повноваження На посаду заступника незаконного "мера" Горлівки був призначений 31 січня 2015 року.

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