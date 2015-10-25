Адміністрація президента дала вказівку занизити результат "УКРОПу" у Києві – Корбан
22:18, 25 жовтня 2015Політика
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«Українське об’єднання патріотів - УКРОП» подолало прохідний бар’єр на виборах до Київської міської ради, а її лідер Геннадій Корбан на виборах мера столиці набрав більше 5 відсотків. Однак за вказівкою з Адміністрації Президента ці цифри занижуюють.
Корбан / Фото УНИАН
Про це заявив Генадій Корбан в ефірі телемарафону «Радіо Свобода» та «Еспресо.TV».
«За нашими паралельними підрахунками, "УКРОП" взяв прохідний бар’єр в Київську міськраду. І я особисто теж перевищив планку в 5%. Але поки не показують цього, бо з Адміністрації президента дана жорстка команда різними способами занизити результат "УКРОПу" - щоб показати, що ми в Києві не проходимо. Але це неправда і не відповідає дійсності», – заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, згідно з экзит-полом, у Дніпропетровську лідирує "УКРОП".
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