Адміністрація президента дала вказівку занизити результат "УКРОПу" у Києві – Корбан

Про це заявив Генадій Корбан в ефірі телемарафону «Радіо Свобода» та «Еспресо.TV».

«За нашими паралельними підрахунками, "УКРОП" взяв прохідний бар’єр в Київську міськраду. І я особисто теж перевищив планку в 5%. Але поки не показують цього, бо з Адміністрації президента дана жорстка команда різними способами занизити результат "УКРОПу" - щоб показати, що ми в Києві не проходимо. Але це неправда і не відповідає дійсності», – заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з экзит-полом, у Дніпропетровську лідирує "УКРОП".