Данські спостерігачі позитивно оцінюють хід голосування, але відзначають факти підкупу виборців

Про це УНІАН повідомив прес-координатор "SILBA" Андрей Бендтсен.

"Наразі результати в цілому є позитивними на момент закриття виборчих дільниць. Виборчі комісії на місцевих виборах здавалися добре оснащеними та добре підготовленими. Проте, було зафіксовано декілька проблематичних інцидентів можливого підкупу голосів", - повідомив Бендтсен.

"SILBA" ("Ініціатива підтримки свободи та демократії") представляє найбільшу національну делегацію на місцевих виборах в Україні. До складу делегації входить 31 спостерігач. Всі вони громадяни Данії. На виборах їх супроводжує 24 громадяни України, які виконують роль перекладачів. Делегація поділена на 14 команд, які здійснюють спостереення на 150 виборчих дільницях.

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"SILBA" сприяє просуванню демократії в східній Європі. Організація була заснована у 1994 році та активно долучалася до демократичних процесів в країнах Балтії.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія всього зареєструвала 33 міжнародних спостерігача з Данії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в день голосування до органів внутрішніх справ надійшло 470 повідомлень про порушення під час виборів, 54 з яких – про підкуп виборців. Зокрема, у столиці зафіксовано 15 повідомлень про підкуп виборців, у Полтавській області – 9, на Закарпатті – 8, у Одеській – 6, у Чернігівській області – 4, у Донецькій, Київській та Черкаській областях – по 2 таких випадки.