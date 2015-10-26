У БПП допускають відставку своїх представників у держструктурах і розпуск парторганізацій за підсумками виборів

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив лідер фракції БПП в парламенті Юрій Луценко.

"Святкувати ми не збираємося, тому що є ряд грубих помилок, і організаційних, і кадрових, в Харківській області, ми бачимо слабку роботу в Дніпропетровську, і ще подивимося на подальші результати по інших областях. Президент на зустрічі з керівництвом партії вже сказав про необхідність обов'язкового підведення підсумків і чищення рядів. Ми не виключаємо ні відставок наших висуванців у державних структурах, ні розпуску цілих партійних організацій, які дискредитували дії партії в цілому", - заявив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Юрій Луценко в ефірі «Савік Шустер студія» заявив, що перемогою на цих місцевих виборах можна вважати отримання всіма парламентськими фракціями коаліції відповідних фракцій у місцевих радах.