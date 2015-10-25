Порошенко розраховує на прозорий підрахунок голосів

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook в неділю ввечері.

"Завершилося голосування. Я, як і всі українці, розраховую на чесний і прозорий підрахунок голосів і швидке оголошення результатів. Ще раз підкреслюю необхідність освіти проукраїнських коаліцій у місцевих радах. Правоохоронні органи повинні забезпечити захист волевиявлення українців. Спасибі всім, хто прийшов на ці вибори. Ваш голос дуже важливий", - написав президент.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Порошенко заявив, що в місцевих радах після виборів повинні сформуватися проукраїнські коаліції, щоб "не дати агресору ні єдиного шансу".