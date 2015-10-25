Порошенко розраховує на прозорий підрахунок голосів
Президент України Петро Порошенко розраховує на чесний і прозорий підрахунок голосів і швидке оголошення результатів виборів.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook в неділю ввечері.
"Завершилося голосування. Я, як і всі українці, розраховую на чесний і прозорий підрахунок голосів і швидке оголошення результатів. Ще раз підкреслюю необхідність освіти проукраїнських коаліцій у місцевих радах. Правоохоронні органи повинні забезпечити захист волевиявлення українців. Спасибі всім, хто прийшов на ці вибори. Ваш голос дуже важливий", - написав президент.
Читайте такожЛуценко вважає перемогою отримання усіма фракціями коаліції відповідних фракцій у місцевих радах
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Порошенко заявив, що в місцевих радах після виборів повинні сформуватися проукраїнські коаліції, щоб "не дати агресору ні єдиного шансу".