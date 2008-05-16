Верховна Рада ще раз спробує завестися

Представники Блоку Юлії Тимошенко вкотре заявили, що блокуватимуть трибуну, якщо антиінфляційний пакет не буде поставлений у порядок денний першим.

Голова фракції БЮТ Іван Кириленко критикує вимогу коаліційного партнера НУНС дотриматися коаліційної угоди і спершу розглянути закон про Кабінет Міністрів: «Це відтягування часу, це зволікання! Нехай і далі галопує інфляція! Нехай далі уряд буде не результативним! Нехай далі уряд буде неефективним!»

Позиція ж «Нашої України – Народної самооборони» залишається незмінною: спочатку потрібно розглянути законопроект про Кабмін, який уже пройшов перше читання.

Представник цієї фракції Руслан Князевич вважає, що проти закону про Кабмін «виступають ті, хто його не читав».

«Там немає жодних речей, про які так голосно говориться, які б повертали владу Президентові. До другого читання переважна кількість норм вихолощена. Не можна так просто заплющити на нього очі. Згідно з тимчасовим регламентом, допоки не закінчено розгляд питання, інші питання не можуть розглядатися», – наголошує представник НУНС.

Блок Юлії Тимошенко блокує парламентську трибуну від початку тижня, вимагаючи ухвалення пакету антиінфляційних законопроектів.

Радіо Свобода