Ющенко звернувся до депутатів через газету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Кабінет міністрів до липня 2008 року завершити переговори з Росією щодо поставок газу і його ціни на 2009 і подальші роки.

Про це говориться в посланні Президента до Верховної Ради, яке опубліковане сьогодні в «Урядовому кур`єрі».

«Необхідно визначити оптимальний баланс газу і ціни на 2009 і подальші роки. Я прошу уряд продовжити переговори з російськими партнерами, щоб не пізніше липня цього року досягти чітких і прозорих домовленостей», – говориться в посланні.

При цьому Президент зазначає, що «найактуальнішою темою є ситуація на газовому ринку. Наші пріоритети — мінімальна і прогнозована ціна на імпортний газ, прозорі та прямі відносини з міжнародними партнерами і ефективна прибуткова робота НАК «Нафтогаз України».

Разом з тим, В.ЮЩЕНКО відзначає обов`язковість виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року, згідно з яким стратегічні об`єкти паливно-енергетичного комплексу мають залишатися в державній власності.

Також, серед інших невідкладних завдань, Президент називає затвердження пакет актів у сфері енергоефективності, здійснення політики диверсифікації енергоресурсів та інтеграції об`єднаної енергетичної системи України до відповідної європейської зони.

Довідка УНІАН. У 2008 році Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тис. кубометрів.