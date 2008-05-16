Сьогодні Портнов дасть гроші людям Семенюк

Сьогодні буде забезпечено виплату заробітної плати працівникам Фонду державного майна України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив заступник голови Фонду державного майна Сергій ПЕТРАШКО.

За його словами, призначений урядом на посаду в.о. голови Фонду державного майна Андрій ПОРТНОВ підписав всі необхідні платіжні документи, прийняті до виконання Державним казначейством України.