Кріль вирішив, що Тимошенко дослухалася до його критики

Політична партія “Єдиний Центр” вітає ініціативу уряду про призупинення можливості погашення заборгованості за комунальні послуги у рахунок повернених вкладів «Ощадбанку».

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це повідомив народний депутат України (фракція НУ-НС), голова “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ, коментуючи заяву міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА про призупинення можливості погашення заборгованості за комунальні послуги у рахунок повернених вкладів «Ощадбанку».

Він нагадав, що “Єдиний Центр” звертав увагу на те, що населення не хоче платити за комунальні послуги, бо їм пообіцяли компенсувати це виплатами «Ощадбанку». «У результаті підприємства, що надають ці послуги, доводяться до межі банкрутства. А відповідно – люди, що там працюють, ризикують залишитися без заробітку, бо на виплату їм зарплатні немає грошей», – зазначив депутат.

«Приємно, що уряд на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО почав прислухатися до тієї критики, зокрема і з боку “Єдиного Центру”, яка не вщухає навколо його діяльності. Це дає надію на те, що БЮТ припинить вносити деструктив у роботу коаліції і зосередиться на виробленні спільної позиції демократичних сил у вирішенні нагальних економічних питань», - вважає він.