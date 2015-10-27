Стець хоче залишити посаду міністра інформполітики 3 грудня

Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявляє, що може подати у відставку вже 3 грудня після звіту у Верховній Раді про свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу.

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“Третього грудня, після року моєї роботи, я збираюся доповісти суспільству, тримати звіт перед коаліцією, написати заяву й озвучити свою відставку, оскільки я вважаю, що кожен політик має виконати свої завдання й озвучити плани для тих своїх колег, які залишаються працювати”, - сказав Стець.

За словами Стеця, до грудня йому вдасться завершити всю заплановану роботу, зокрема зі створення мультимедійної платформи іномовлення та відновлення мовлення на Донбасі.

“Це буде абсолютно правильним кроком, якщо після виконання цієї місії в мене буде можливість публічно на прес-конференції озвучити, що, виконавши свою місію, я подаю у відставку”, - сказав Стець.