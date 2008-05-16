Ющенко насварив політиків за егоїзм та корумпованість

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає головною перешкодою у розвитку країни неадекватність політикуму суспільним потребам.

Про це йдеться у Посланні Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого надруковано в газеті “Голос України” (№92 від 16 травня).

“Головною перешкодою для повноцінного поступу країни є розрізненість, егоїзм, зверхність, законсервованість і корумпованість політикуму, який неадекватно відображає запити суспільства і не встигає за його розвитком”, - констатує В.ЮЩЕНКО, додаючи, що наслідками непрозорих дій політиків, недосконалої політичної реформи, постійної боротьби за повноваження стали напруга і протистояння у державній владі.

“Розбалансованість державного апарату, відсутність ефективного розподілу влад разом з анахронічним характером відносин «центр - регіони», масштабна корупція становлять основні загрози для країни і її громадян”, - констатує Президент.

Так, відзначає він, попри зростання, економіці бракує стратегії реформ, у ній досі відсутні реальні структурні зміни. “За пасивності виконавчої влади національне господарство залишається неконкурентним і енерговитратним”, - додає В.ЮЩЕНКО.

При цьому, за його словами, торговельна політика залишається пасивною, а негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 2007 році перевищило 11 млрд. доларів.

У своєму посланні до парламенту Президент наголошує, що вже настав час зупинити шал політичної боротьби. “Її перетворено у фарс, що не лише дискредитує вас і всю владу, але й глибоко деморалізує суспільство”, - підкреслює В.ЮЩЕНКО.

Тож, він закликає політиків “відкинути політичні страхи і полишити виборчі розрахунки”, бо саме цього вимагають люди.

“Народ дав усі можливості для спокійної роботи парламенту. Умови створено - я підтримував і буду підтримувати кожне продуктивне і конструктивне рішення Верховної Ради”, - заявляє В.ЮЩЕНКО, додаючи, що він покладається на парламентську більшість. “Ви взяли на себе відповідальність влади. Настав час виконати всі взяті зобов`язання - від схвалення кожного пункту коаліційної угоди до прийняття Програми дій уряду”, - підкреслює він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Президент не зміг особисто звернутися до парламенту зі своїм щорічним посланням через блокування парламентської трибуни представниками фракції БЮТ, яка входить до правлячої парламентсько-урядової коаліції. Депутати від БЮТ вимагали спочатку розглянути у ВР проекти законів, спрямованих на подолання інфляції, і кадрові питання, зокрема, стосовно голови Фонду державного майна України.

В.ЮЩЕНКО назвав причини блокування “надуманими”, наголосив, що в історії України це безпрецедентний випадок, коли парламентська більшість, яка відповідає за роботу парламенту, сама її і блокує, і заявив, що парламентсько-урядова коаліція повинна взяти на себе відповідальність за процеси, які відбуваються.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не бачить альтернативи демократичній коаліції, але надалі діятиме достатньо жорстко, оскільки, за її словами, відбувається саботаж рішень Кабміну. Вона нагадала, що взяла зобов’язання за 5-6 місяців позбавитися інфляції. «Але чотири місяці йде повне блокування роботи уряду», - заявила прем`єр, також зазначивши: “Я не буду більше спостерігати за тим, як розчиняються у повітрі ті лічені гривні і копійки людей, які з’їдаються інфляцією внаслідок того, що борються з урядом, борються зі мною особисто, готуючись до наступних виборів Президента».