Ані Ющенку, ані Тимошенко у 2010-му президентом не стати?

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО не виключає, що ні нинішній Президнт України Віктор ЮЩЕНКО, ні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на президентських виборах 2010 року не отримають перемоги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП.

За його словами, “при такому протистоянні ні ЮЩЕНКО, ні ТИМОШЕНКО у 2010 році Президентами не стануть”. При цьому він припустив, що “перемогу здобуде третя, антиукраїнська сила”.

Ю.КОСТЕНКО підкреслив, що сьогодні для прийняття державницьких рішення скалалася унікальна ситуація, «коли у ВР існує демократична більшість, а Президент і прем’єр стоять на однакових позиціях».

«Відверто кажучи, я очікував, що демократичні сили ухвалять всі закони, які не могли ухвалити з 1991 року, починаючи із законів української справедливості – ОУН-УПА, української історії, закінчуючи соціальними, – повернення заощаджень українським громадянам тощо», – зазначив політик. При цьому він зауважив: «Якщо не буде змін на покращання життя у 2010 році, хто б що не говорив, не пояснював, виборець голосуватиме за третю силу».