Єврокомісія відзначила прогрес України на шляху до безвізового режиму з ЄС - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної з президентом Латвії Раймондом Вейонісом зустрічі з представниками ЗМІ у Києві.

"Щойно завершилася робота оціночної місії Єврокомісії, яка підтвердила, що з більшості питань Плану дій Україна продемонструвала суттєвий прогрес", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня президент закликав уряд і Верховну Раду до 9 листопада докласти всіх зусиль, щоб прозвітувати перед Єврокомісією про виконання Плану дій з візової лібералізації.

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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявляв, що закони, які необхідно ухвалити для отримання лібералізації візового режиму з ЄС, мають бути ухвалені до 9 листопада, коли Міністерство закордонних справ України надсилатиме до Єврокомісії відповідну інформацію.

Довідка УНІАН. Діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Єврокомісія до 15 грудня 2015 р. планує оцінити виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.