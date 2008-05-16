Політолог: жодних шансів на президентських виборах у Ющенка немає

Директор центру політичного аналізу і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що сьогодні президент є основним модератором кризи влади.

Про це він сказав на прес-конференції в п`ятницю.

“Вважаю, що корінь сьогоднішньої ситуації в тому, що Президент є основним модератором кризи. Він не готовий до жодних компромісів з принципових питань, він бажає втручатися в економічну політику, не беручи на себе жодної відповідальності”, - сказав політолог.

На думку М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, дії Президента продиктовані «зовсім не турботою про проблеми населення». Він вважає, що В.ЮЩЕНКО хоче створити проблеми для уряду, оскільки розглядає прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО як людину, яка хоче відібрати у нього владу.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що на наступних президентських виборах у Ю.ТИМОШЕНКО більше шансів, ніж у В.ЮЩЕНКА, і тому Президент зацікавлений створити прем`єр-міністрові максимум проблем, аби опустити її рейтинги і мати більше шансів. «Переконаний, що це абсолютно безглузда лінія, оскільки жодних шансів у ЮЩЕНКА на наступних президентських виборах немає», - сказав політолог.

Він також відзначив, що спроби В.ЮЩЕНКА посилити повноваження Президента призведуть до посилення повноважень наступного Президента. «Логіки жодної немає, тим паче, що наступний Президент точно не буде людиною з такими поглядами як ЮЩЕНКО. Реалізовувати цю політику він точно не буде, навіщо тоді працювати для того, щоб посилити повноваження цього наступного Президента. Це цілковитий абсурд», - додав він.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ також відзначив, що сьогодні в Україні існує криза влади.

“Ця криза включає і кризу державних інститутів, і конституційну кризу, і парламентську кризу, і починаються проблеми в економіці”, - сказав він.

На його думку, основна причина кризи була закладена в 2004 році, коли було прийнято зміни до Конституції. За його словами, зміни про перехід до парламентсько-президентської системи підтримав і В.ЮЩЕНКО, але після його приходу до влади стало зрозуміло, що він не має наміру миритися з обмеженими президентськими повноваженнями.