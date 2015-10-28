"Без Львова - міста, яке завжди було вірне Польщі, немає польського народу" – сенатор ПіС

Таку думку історик, який став сенатором від партії ПіС, висловив в інтерв’ю польському виданню Prawy.

В розмові з журналістами новообраний сенатор торкнувся багатьох питань, пов’язаних із творенням нової історичної політики Польщі.

На думку Жарина, протягом останніх десятиліть у Польщі відбувалися процеси, які поставили під сумнів польську ідентичність, передає Європейська правда.

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Так, Жарин вважає, що ліберальні польські політики принесли в жертву своїм політичним інтересам польське бачення історії.

Торкнувся сенатор і "українського питання".

"Нам не тільки не вдалося "відучити" українців від антипольських настроїв щодо інтерпретації польсько-українських відносин, ми навіть шкодимо їм. Адже ми (поляки) повинні чітко їм сказати про те, що якщо вони хочуть бути європейським народом, інтегруватися в європейський культурний простір, то не мають прославляти і шанувати ОУН-УПА", – сказав Жарин.

Історик вважає, що глорифікація ОУН-УПА в українському історичному дискурсі свідчить про збільшення націоналістичних настроїв в суспільстві і ставить під сумнів можливість налагодження відносин між двома країнами.

"Якщо зараз українці ставлять пам’ятники бандерівцям, це значить, що вони готові в майбутньому застосовувати такі самі методи, які застосовували українські націоналісти, зокрема масове вбивство", – додав він.

Без усвідомлення того факту, що Волинська трагедія є геноцидом польського народу, на думку історика, неможливе формування української ідентичності.

"Український народ не здатний до самоусвідомлення без допомоги поляків. Адже українці мають визнати свою провину за Волинську різанину і визнати цю трагедію актом геноциду проти польського народу", – наголосив він.

На думку Жарина, польська влада має зробити своїм головним завданням опіку над польською спадщиною за кордоном, в тому числі на Східній Галичині, яка нині є частиною України.

"Без Львова, міста, яке завжди було вірне Польщі, немає польського народу. На сьогодні це очевидно, хоча сучасні польські політики намагаються не згадувати про це", – стверджує політик ПіС.

"Особисто я є прихильником концепції Міжмор’я по лінії "Балтика-Чорне море-Адріатика", але якщо ми (поляки) шукаємо собі сильних союзників, то маємо звертати увагу на ті країни, які готові миритися з історичною правдою, а не прагнути стерти Другу Річ Посполиту з нашого серця", – підкреслив Жарин.

Нагадаємо, 25 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори, на яких впевнену перемогу здобула опозиційна партія "Право і справедливість", представники якої є прихильниками більш "прагматичного" ставлення до України і часто не приховують своїх антиукраїнських поглядів у трактуванні спільної українсько-польської історії.