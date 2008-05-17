Азаров вважає, що Україні потрібен «технічний уряд»

Всі уряди в Україні відчувають свою тимчасовість, і це заважає їм працювати ефективно.

Таке переконання в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№ 18 (697), 17 - 23 травня 2008 р.) висловив голова політради Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ.

За його словами, “уряди в Україні увесь час працюють у якійсь неординарній ситуації виборів, перевиборів, дострокових відставок”. “На моє глибоке переконання, Україні необхідний технічний уряд мінімум років на десять. Нехай хто завгодно займається судовою реформою, конституційною — президент, парламент. А уряд нехай займається економічною політикою», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, на думку народного депутата, для створення такого уряду необхідна згода політичної еліти суспільства.

«Мені згадується Конституційний договір 1995 року - та домовленість політичної еліти, по суті, кардинально змінила ситуацію в країні. Після розхристаності, що була з 90-го по 95-й, - нагадав М.АЗАРОВ. При цьому він припустив: “Може, і зараз піти на якусь форму договору про перехідний уряд?»