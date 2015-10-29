Київський тервиборчком прийняв оригінали протоколів Деснянської ТВК: лідирують в районі Кличко і Береза

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні виборчі матеріали були розглянуті та прийняті до розгляду пізно ввечері 28 жовтня.

Згідно з цими документами, за Кличка проголосували в одному з найбільших по кількості виборців районі (це 16 виборчих округів) 47,181 тис мешканців, за Березу – 14,255.

З відчутним відривом від них йдуть: Володимир Бондаренко з 8,262 тис голосів, Олександр Омельченко з 8,073 тис. голосів та Сергій Гусовський з 6,819 тис. голосів.

В протоколах зазначається, що загальна кількість виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови, становить 112, 259 тис.

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Водночас, київський тервиборчком відправив на уточнення всі оригінали протоколів районної комісії з виборів депутатів Київради (по всіх 16 округах), оскільки в них була допущена технічна помилка (неправильно зазначено назву одної з партій, яка висувала своїх кандидатів на цих виборах). Міська комісія сподівається, що таку незначну помилку буде усунуто протягом доби і комісія району зможе здати ці протоколи голосування для встановлення результатів виборів вже завтра.

Разом з тим, ніяких зауважень в КМТВК не було щодо цифр по голосуванню в протоколах по виборах депутатів Київради. Таким чином, відповідно до них, в усіх округах Деснянського району 5-відсотковий бар’єр долають: «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (набирає від 21,5% до майже 31% в залежності від округу), ВО “Свобода” (від 6 до 18%), Об’єднання «Самопоміч» (від 9,8 до 12,2%), ВО “Батьківщина” (від 5 до 10,5%) і Партія «Рішучі громадяни» (від 6 до 10,5%). Крім того, в деяких округах району трошки більше 5% набирають “Єдність”, «Укроп», Опозиційний блок та партія «Рух за реформи».

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Як повідомляв УНІАН, перед цим свої протоколи здали до КМТВК Печерський та Голосіївський райони. У Печерському конкурентом Кличка в другому турі виборів кияни назвали Гусовського, у Голосіївському – Омельченка.

Вибори депутатів Київради 25 жовтня проходили в 120-ти округах, які розміщені у 10 районах столиці. Переможців виборів до Київради буде встановлено Київською міською територіальною виборчою комісією за результатами обробки протоколів усіх районів.