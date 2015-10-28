Київський тервиборчком прийняв перші протоколи з результатами голосування за мера та депутатів Київради

Як передає кореспондент УНІАН, першою привезла свою виборчу документацію Печерська районна територіальна виборча комісія.

Згідно з даними протоколу про результати голосування в районі за мера, з загальної кількості виборців, які взяли участь в голосуванні – 36 тис. 326 , за кандидата-чинного мера столиці Віталія Кличка свої голоси віддали 13 тис 640, за ним йдуть: Сергій Гусовський – 3 тис. 851, Володимир Бондаренко – 2 тис. 523, Борислав Береза – 2 тис. 612, Олександр Омельченко – 2 тис. 427, Олександр Пузанов – 2 тис. 152. У решти кандидатів менше голосів.

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Відповідно до протоколів п'яти округів в районі по голосуванню за депутатів Київради 5-відсотковий бар'єр долають:

в окрузі №71 - Блок Петра Порошенка «Солідарність» (22,7412%), «Самопоміч» (16,1043%), ВО «Батьківщина» (9,1746%), «Опозиційний блок» (8,4356%), партія «Демократичний альянс» (8,0870%), ВО «Свобода» (7,9336%);

в окрузі №72 - БПП «Солідарність» (32,5446%), «Самопоміч» (12,9627%), «Опозиційний блок» (7,3305%), ВО «Батьківщина» (7,0257%), ВО «Свобода» (6,9386%), партія «Демократичний альянс» (6,9386%);

в окрузі №73 – БПП «Солідарність» (20,8297%), «Самопоміч» (14,4978%), ВО «Батьківщина» (7,7001%), ВО «Свобода» (6,3755%), партія «Демократичний альянс» (6,1572%); «Опозиційний блок» (6,0300%), «Єдність» (5,0655%);

в окрузі №74 – «Єдність» (24,3971%), БПП «Солідарність» (16,2102%), «Самопоміч» (12,5335%), партія «Демократичний альянс» (5,8648%), ВО «Батьківщина» (5,8500%), ВО «Свобода» (5,7011%);

в окрузі №75 –БПП «Солідарність» (36,2380%), «Самопоміч» (12,2103%), ВО «Батьківщина» (6,7760%), «Опозиційний блок» (6,6947%), «Свобода» (6,5727%), партія «Демократичний альянс» (6,3152%).

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Зазначимо, що Печерський тервиборчком привіз здавати свої протоколи близько 2.30 ночі.

Очікується, що завтра зранку ще два райони столиці привезуть в КМТВК свою виборчу документацію з офіційними підрахунками голосів. Щодо решти районів поки відсутня інформація, коли вони здаватимуть свої протоколи.

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Як повідомляв УНІАН, вибори депутатів Київради проходили в 120-ти округах, що розміщені в 10 районах столиці. Переможці виборів до Київради будуть встановлені Київською міською територіальною виборчою комісією за результатами обробки протоколів всіх районів.