В НАТО високо оцінили заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією - перший заступник секретаря РНБО

Про це він заявив журналістам в Брюсселі по завершенню засідання спільної робочої групи Україна-НАТО, в якому Коваль взяв участь, передає кореспондент УНІАН.

"Відбулося засідання спільної робочої групи Україна-НАТО, де я і Ситник (глава Антикорупційного бюро Артем Ситник) доповіли про заходи, які проводяться в державі щодо подолання корупції. Я доповів, що зроблено в секторі національної безпеки та оборони щодо подолання корупції. Виступили представники дванадцяти країн-членів НАТО, які добре і високо оцінили заходи, які проводяться в нашій державі", - сказав він.

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За словами Коваля, "було акцентовано на тому, що всі поради альянсу виконуються в повному обсязі в найкоротші терміни часу". "Якщо підвести підсумки, то робота за рік проведена дуже велика, і вона дає нам право сподіватися, що Україна цю загрозу, а корупція є дуже страшною загрозою не тільки для держави, а для її існування, ми подолаємо спільними зусиллями", - наголосив він.

Перший заступник секретаря РНБО стверджує, що "реально була проведена значна робота". "Вам відомо, що на момент анексії Криму та на початку бойових дій на Сході, у нас, фактично, була відсутня система контролю, яка була спрямована, у тому числі, і на питання недопущення корупції. На даний час ця система повністю налагоджена, створені відповідні інституції, наприклад, служба внутрішньої безпеки в СБУ, МВС, Державній прикордонній службі, ЗСУ - це військова служба правопорядку і таке інше. Повністю перепрофільована і по-новому створена військова контррозвідка СБУ. Коли наші частини починали війну на Сході, в частинах не було військових контррозвідників, і це теж не сприяло виконанню завдань в зоні АТО. Якщо підсумувати спільне засідання, то робота, яка проводиться в плані боротьби з корупцією, йде планово по тим напрямам, які сплановані, зривів немає, навпаки, по деяким аспектам у нас є випередження", - наголосив Коваль.