Продовження корупції поставить Україну на межу життя та смерті - перший заступник секретаря РНБО

Про це Коваль заявив журналістам в Брюсселі по завершенню засідання спільної робочої групи Україна-НАТО, в якому він узяв участь, передає кореспондент УНІАН.

"Війна, яку розв'язав наш північний сусід (Росія), не дає нам можливості довго затягувати процес боротьби з корупцією. Якщо корупція буде продовжуватися, то вона поставить нашу державу на межу життя та смерті. Наш головний лозунг: всі перед законом повинні бути рівними і відповідати за законом за вчинене правопорушення. І тоді, коли всі будуть рівними перед законом, у нас буде повна перемога", - переконаний Коваль.

Перший заступник секретаря РНБО констатував, що робота у подоланні корупції "йде дуже важко". "Ми в РНБО оцінюємо це як складову гібридної війни, яку нав'язала нам Російська Федерація. Корупція має чисто українські коріння, але також є там і російський слід. Я маю на увазі те, що у свій час Росією контролювалися питання призначення на відповідні посади, в тому числі, і в структурах безпеки та оборони. Згадайте, хто був у СБУ, громадянином якої держави він був, хто був міністром оборони до Ігоря Тенюха. Крім того, був ухвалений ряд законодавчих актів, які сприяли корупційним діянням в масштабах держави. І розпочаті кримінальні справи це підтверджують", - деталізував він.

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У цьому зв'язку Коваль навів статистику, у відповідності до якої, упродовж дев'яти місяців поточного року правоохоронними органами притягнуто до адміністративної відповідальності 1 тисячу 973 особи, з них 474 працювали в правоохоронних органах, у тому числі, в органах прокуратури - 35, внутрішніх справ - 36, Державної податкової служби - 38, Митної служби - 44, Служби безпеки - 40, Державної прикордонної служби - 42, Збройних сил України - 41. "Висновки робіть самі", - підкреслив перший заступник секретаря РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, голова НАБУ Артем Ситник заявив, що детективи Національного антикорупційного бюро України вже формують досьє на ряд чиновників за підозрою в корупції і будуть готові відкрити кримінальні провадження відразу, як тільки з'явиться антикорупційний прокурор.

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"Можливо, багато людей цього не усвідомлює, але якщо ми з корупцією за рік-півтора нічого не зробимо, то в державі буде хаос. І це ще страшніше. І цей хаос може зачепити кожного. В тому числі, і мене. Тому нам потрібно згуртуватися і щось робити. І робити дуже швидко", - наголосив Ситник.