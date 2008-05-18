Симоненко: після київських виборів ціни поповзуть вгору

Народний депутат України, лідер фракції комуністів Петро СИМОНЕНКО вважає, що вибори міського голови в Києві – "це полігон нових технологій". Про це він сказав у суботу на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "вибори в Києві – це полігон нових технологій, і нові технології витончено застосовуються".

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що у зв`язку з цими виборами "сьогодні тринькаються бюджетні гроші у величезній кількості".

"Вибори – це, природно, плацдарм для президентських виборів", - зазначив лідер КПУ.

Крім того, він сказав, що вибори призведуть до зростання цін: "Це, по суті справи, новий виток гонки цін".

П.СИМОНЕНКО прогнозує, що найближчими днями після київських виборів "ціни поповзуть вгору, і це позначиться скрізь".