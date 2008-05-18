Кириленко радить Тимошенко, коли продавати ОПЗ

Голова партії «Народний Союз - Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що приватизацію Одеського припортового заводу слід було б здійснити після затвердження Державної програми приватизації. Таку думку він висловив під час прес-конференції в залі Одеського палацу моряків, коментуючи заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про намір провести у вівторок, 20 травня, «найпрозорішу приватизацію за всі останні 17 років» ОПЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.КИРИЛЕНКА, спершу має бути розроблена Кабінетом міністрів і затверджена Верховною Радою Державна програма приватизації, потім схвалені парламентом зміни до Держбюджету-2008, зокрема прозоре використовування коштів, одержаних від приватизації. “Виконати всі ці процедури необхідно з однією метою: щоб не повторити помилок, допущених раніше при приватизації великих промислових об`єктів”, - підкреслив лідер НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО також акцентував, що «допоки у Фонді держмайна України не подолано двовладдя, проводити приватизацію припортового заводу навряд чи доцільно. Будь-який великий інвестор повинен бути упевнений, що процес приватизації буде проведено бездоганно і що він не буде предметом подальших судових розглядів».

Відповідаючи на запитання журналістів, лідер НУНС також заявив, що очолювана ним фракція у Верховній Раді не «ініціюватиме дострокових виборів мерів великих міст України, за винятком Києва і Харкова». Перевибори мера і членів Київради, нагадав він, «були частиною передвиборних зобов`язань, узятих на себе його політичною силою. Те ж саме стосується Харкова, проте процес перевиборів в цьому місті ускладнюється позицією Партії регіонів, яка виступає проти проведення тут дострокових виборів мера».

В.КИРИЛЕНКО повідомив, що прибув до Одеси для зустрічі і обміну думками з партійним активом регіону з поточних питань внутрішньопартійного життя.