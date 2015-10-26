Кернес упевнений, що "Опозиційний блок" відмовиться від ідеї оскаржувати результати виборів на Харківщині

Про це заявив чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес в ефірі телеканалу “112-Україна”.

“Опозиційний блок” взяв участь у виборах до Харківської облради, набрав більше 5%, що дає можливість представникам цієї політсили перебувати в обласній раді, а все інше, що сказав Юрій Анатолійович (Бойко – ред.) – це від лукавого. Це технологія незгоди з результатом, який є сьогодні в Харківській області. Чому? Тому що “Опозиційний блок” не зайняв тих позицій, на які, можливо, розраховували представники і керівництво цієї партії”, – вважає Геннадій Кернес.

Він також висловив думку, що “Опозиційний блок” відмовиться від ідеї оскаржувати результати виборів у Харківській області в судовому порядку.

“Я думаю, вони проаналізують юридично всі “за” і “проти” і відмовляться від свого бажання подавати до суду. Не бачу судової перспективи у цьому питанні”, – сказав Геннадій Кернес.

Також, за його словами, “Опозиційний блок” не хотів брати участь у виборах у Харкові, про що зробив заяву представник “Опозиційного блоку” Михайло Добкін.

“Якщо вони боролися за участь у виборах в Харківській області, то в Харкові вони навіть ніколи не заїкалися, це перше. Я думаю, що Юрій Анатолійович, коли говорив про те, що вони не задоволені повноцінною участю, він мав на увазі Харківську область, де вони і так будуть представлені за результатами виборів”, – додав Геннадій Кернес.