Кернес упевнений, що "Опозиційний блок" відмовиться від ідеї оскаржувати результати виборів на Харківщині
Заяви “Опозиційної блоку” про наміри оскаржити результати виборів у Харківській області зроблені “від лукавого” і є не більш ніж “технологією незгоди” цієї політичної сили з низьким результатом виборів у регіоні.
Про це заявив чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес в ефірі телеканалу “112-Україна”.
“Опозиційний блок” взяв участь у виборах до Харківської облради, набрав більше 5%, що дає можливість представникам цієї політсили перебувати в обласній раді, а все інше, що сказав Юрій Анатолійович (Бойко – ред.) – це від лукавого. Це технологія незгоди з результатом, який є сьогодні в Харківській області. Чому? Тому що “Опозиційний блок” не зайняв тих позицій, на які, можливо, розраховували представники і керівництво цієї партії”, – вважає Геннадій Кернес.
Він також висловив думку, що “Опозиційний блок” відмовиться від ідеї оскаржувати результати виборів у Харківській області в судовому порядку.
“Я думаю, вони проаналізують юридично всі “за” і “проти” і відмовляться від свого бажання подавати до суду. Не бачу судової перспективи у цьому питанні”, – сказав Геннадій Кернес.
Також, за його словами, “Опозиційний блок” не хотів брати участь у виборах у Харкові, про що зробив заяву представник “Опозиційного блоку” Михайло Добкін.
“Якщо вони боролися за участь у виборах в Харківській області, то в Харкові вони навіть ніколи не заїкалися, це перше. Я думаю, що Юрій Анатолійович, коли говорив про те, що вони не задоволені повноцінною участю, він мав на увазі Харківську область, де вони і так будуть представлені за результатами виборів”, – додав Геннадій Кернес.