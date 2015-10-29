Будівництво "Стіни" фінансується в повному обсязі – Держприкордонслужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Ми активно продовжуємо реалізовувати перший етап інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону. Поки дозволяє погода, роботи ведуться на всіх напрямках, але в першу чергу, як це передбачено рішенням Кабінету міністрів, на чернігівському та харківському напрямках. До кінця року ми плануємо і обов'язково обладнаємо, на даних напрямках 230 км протитанкових ровів, майже 215 км контрольно-світлової смуги, майже 215 км рокадних доріг. Обладнаємо на окремих дільницях відеоспостереження, обладнаємо 18 спостережних вишок і виконаємо ряд інших заходів", - повідомив він.

Читайте такожПроект "Стіна" залишається пріоритетом уряду - Порошенко

Він зазначив, що на виконання поточних робіт Кабмін виділив вже 271 млн грн.

"На даний момент всі роботи в рамках цього проекту КМУ фінансуються в повному обсязі. Вже ми отримали 271 млн грн для виконання поточних робіт. Поки дозволяє час, ми активно будемо працювати, а десь на початку грудня плануємо, в тому числі і для ЗМІ, здійснити комплексний виїзд на різні ділянки кордону, де ви ознайомитесь з великою ділянкою кордону", - резюмував він.

Читайте також"Стіна" на кордоні з РФ коштуватиме Україні ще майже півмільярда гривень