Влада Сімферополя послала Союз лівих сил на ”Три грації”

Акцію проти проведення в школах Криму уроків пам`яті на тему: «18 травня – День пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу» сьогодні мала намір провести Кримська організація партії «Союз Лівих Сил».

Кілька десятків активістів СЛС зібралися біля будівлі Представництва Президента України в Криму з транспарантами: «Історія – не засіб для спекуляцій», «Ні - привілеям за національною ознакою!», «Меджліс проти міжнаціонального миру в Криму». Тут же було встановлено інформаційний намет СЛС.

Однак провести мітинг активістам СЛС не вдалося. Представники міських властей Сімферополя заявили, що рішенням суду від 17 травня заборонено проведення акції СЛС «на території міста». «Конкретно встановлене місце для проведення акції – Гагарінській парк, біля скульптурної композиції «Три грації», - сказав журналістам заступник начальника управління виконавчого комітету Сімферопольської міськради по взаємодії з правоохоронними органами Олександр СТЕПУРЕНКО.

СЛС провів міні-пікет і згорнув свою акцію.

«Ми згорнули нашу акцію як законослухняні громадяни, ми не хотіли, щоб були якісь провокації. Нашим завданням було, навпаки, виступити проти спекуляцій, які проводить меджліс, і за зміцнення міжнаціонального миру, влада не дала нам цього зробити. Проте ми вважаємо, що акція відбулася і цей день повинен увійти до історії. Вперше 18 травня кримчани виступили проти дій меджлісу, що забиває клин в міжнаціональні відносини в Криму», – заявив лідер кримської організації СЛС Сергій БАРАНОВ.

Він також пообіцяв, що СЛС в судовому порядку оскаржить рішення про проведення уроків пам`яті «18 травня – День пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу».