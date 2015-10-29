У Київському тервиборчкомі впевнені, що завтра будуть оголошені результати виборів міського голови

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сульдін заявив журналістам.

Він нагадав, що наразі здали свою виборчу документацію 4 з 10 районів, решта 6 районів ще підбивають підсумки. Наразі, за словами Сульдіна, комісія отримала інформацію, що сьогодні 4 райони мають намір привезти свої протоколи: Шевченківський, Солом’янський, Оболонський та Святошинський.

«Я впевнений, що завтра КМТВК підіб’є підсумок, як передбачає закон, по виборах Київського міського голови», - сказав він.

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«З Київрадою – якщо ми завтра і отримаємо всі 10 районів, нам часу буде мало. Ще день-два треба буде, щоб опрацювати. Але підіб’ємо підсумок і ми вкладемося у всі передбачені законом норми та строки», - додав голова тервиборчкому столиці.

«Можу сказати, що КМТВК підіб’є підсумки абсолютно неупереджено. Тут немає ніяких проблем і махінацій. Ми чекаємо райони… Я не знаю ні про які на сьогоднішній день якісь судові позови. Будемо підводити підсумок і це все буде відкрито…», - наголосив він.

Сульдін наполягає на тому, що некоректно зараз оприлюднювати проміжні результати навіть щодо виборів міського голови.

«Є кількість голосів за кандидатів, але 4 райони з яких два – маленькі, робити висновки неможливо… Наш обов’язок прийняти всі 10 районів і підбити підсумок», - наголосив він.

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Водночас додав, що на посаду Київського міського голови у всіх чотирьох районах, де прийнято протоколи, лідирує чинний міський голова Віталій Кличко зі значним відривом, що говорить про певну стабільну тенденцію. «Щодо другого місця - тут визначитися поки що неможливо, тому що є 4 кандидати, які міняються і боряться за це друге місце. Тобто зараз заявляти про якогось певного другого кандидата Київська міська виборча комісія не може», - заявив Сульдін.

На запитання щодо партій-переможців він, в чергове повторив раніше озвучену тенденцію: «Є певні партії, які з тенденцією йдуть на прохід 5-відосоткового бар’єру – Солідарність, Самопоміч, Єдність, Батьківщина та Свобода. Але щоб підводити офіційний підсумок треба поглянути на всі 10 районів, всі 120 протоколів по виборам депутатів Київради».