У Київському тервиборчкомі впевнені, що завтра будуть оголошені результати виборів міського голови
Голова Київської територіальної виборчої комісії Анатолій Сульдін висловив упевненість, що завтра буде оголошено остаточні офіційні підсумки голосування на виборах міського голови столиці, що відбулися 25 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Сульдін заявив журналістам.
Він нагадав, що наразі здали свою виборчу документацію 4 з 10 районів, решта 6 районів ще підбивають підсумки. Наразі, за словами Сульдіна, комісія отримала інформацію, що сьогодні 4 райони мають намір привезти свої протоколи: Шевченківський, Солом’янський, Оболонський та Святошинський.
«Я впевнений, що завтра КМТВК підіб’є підсумок, як передбачає закон, по виборах Київського міського голови», - сказав він.
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«З Київрадою – якщо ми завтра і отримаємо всі 10 районів, нам часу буде мало. Ще день-два треба буде, щоб опрацювати. Але підіб’ємо підсумок і ми вкладемося у всі передбачені законом норми та строки», - додав голова тервиборчкому столиці.
«Можу сказати, що КМТВК підіб’є підсумки абсолютно неупереджено. Тут немає ніяких проблем і махінацій. Ми чекаємо райони… Я не знаю ні про які на сьогоднішній день якісь судові позови. Будемо підводити підсумок і це все буде відкрито…», - наголосив він.
Сульдін наполягає на тому, що некоректно зараз оприлюднювати проміжні результати навіть щодо виборів міського голови.
«Є кількість голосів за кандидатів, але 4 райони з яких два – маленькі, робити висновки неможливо… Наш обов’язок прийняти всі 10 районів і підбити підсумок», - наголосив він.
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Водночас додав, що на посаду Київського міського голови у всіх чотирьох районах, де прийнято протоколи, лідирує чинний міський голова Віталій Кличко зі значним відривом, що говорить про певну стабільну тенденцію. «Щодо другого місця - тут визначитися поки що неможливо, тому що є 4 кандидати, які міняються і боряться за це друге місце. Тобто зараз заявляти про якогось певного другого кандидата Київська міська виборча комісія не може», - заявив Сульдін.
На запитання щодо партій-переможців він, в чергове повторив раніше озвучену тенденцію: «Є певні партії, які з тенденцією йдуть на прохід 5-відосоткового бар’єру – Солідарність, Самопоміч, Єдність, Батьківщина та Свобода. Але щоб підводити офіційний підсумок треба поглянути на всі 10 районів, всі 120 протоколів по виборам депутатів Київради».