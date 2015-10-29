В Одесі суд відхилив позови двох кандидатів у мери, які опротестували результати голосування

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації «Комітет виборців України», сьогодні, 29 жовтня, Одеський окружний адміністративний суд відхилив позови кандидатів на посаду міського голови Одеси Дмитра Волошенкова (Аграрна партія) і Павла Кириленка (ВО «Свобода»).

«Позови відхилені в повному обсязі», - повідомляють в організації.

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Як повідомляв УНІАН, до суду звернулися кандидати в мери Дмитро Волошенков (Аграрна партія) і Павло Кириленко (ВО «Свобода»), які подали позови до міськвиборчкому, а як третя сторона залучено видавництво «Чорномор'я», в якому друкувалися виборчі бюлетені. Обидва кандидати вимагають визнати бюлетені недійсними, вважати їх зіпсованими і зобов'язати встановити результати виборів без урахування зіпсованих бюлетенів. Суть скарг полягає в тому, що в бюлетенях назви партій, від яких вони висувалися, надруковані дрібним шрифтом, а біля прізвищ інших кандидатів - великим. Крім того, Волошенков вказав у позові, що на одній з дільниць Київського району виборцям видавали бюлетені білого кольору, хоча дані документи були рожевими.

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Одеська міська виборча комісія ввечері 27 жовтня зареєструвала Геннадія Труханова мером Одеси. Так, згідно з результатами 100% підрахованих протоколів, у голосуванні на виборах мера Одеси взяли участь 264 тис. 76 осіб. За Труханова проголосували 138 тис. 865 виборців, що становить 52,58%, за Олександра Боровика - 66 тис. 482 осіб (25,18%), за Едуарда Гурвіца - 22 тис. 475 осіб (8,51%), за Сергія Ківалова - 14 тис. 865 осіб (5,62), за Світлану Фабрикант - 8 тис. 174 осіб (3,1%).

Голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі 27 жовтня заявив, що на виборах міського голови Одеси була допущена масова фальсифікація на користь чинного мера Труханова.