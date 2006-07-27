Прихильники Януковича пішли до парку Шевченка на мітинг

У центрі Києва відбувається маніфестація, учасники якої вимагають від Президента України подати кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра на затвердження до Верховної Ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представники міліції, які супроводжують ходу маніфестантів, в акції беруть участь приблизно 20-25 тис. людей.

Прихильники В.ЯНУКОВИЧА розпочали свою ходу від будинку парламенту, пройшли по вулиці Грушевського до Європейської площі, по вулиці Трьохсвятительській йдуть до вулиці Володимирської, після чого планують дійти до парку Шевченка і біля пам’ятника Т.Г.Шевченку провести мітинг на підтримку свого лідера.

З подальшим планом дій учасники акції поки не ознайомлені.