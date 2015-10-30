У Вінниці все ж буде другий тур: з Моргуновим позмагається Щербаківська

Як повідомили УНІАН у Вінницькій міській виборчій комісії, відповідне рішення було оголошено сьогодні під час засідання.

Згідно з озвученими результатами виборів 25 жовтня кандидат на посаду мера Вінниці Моргунов, який є висуванцем партії "Вінницька європейська стратегія", отримав 48,21% (51849) голосів.

За Щербаківську, яка балотувалася від ВО "Батьківщина" і є головою обласного осередку партії, проголосувало 13,58%, або 14 609 виборців.

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Також на посаду мера Вінниці балотувався висуванець від ВО "Свобода" Олексій Фурман, що набрав трохи більше 8% голосів. Володимир Воловодюк від партії "Народний контроль" отримав 6,1% голосів виборців. Всі інші кандидати набрали менше 5% голосів.

Після озвучених даних 16 присутніх членів комісії одноголосно проголосували за проведення у Вінниці другого туру виборів 15 листопада.

Всього на посаду мера Вінниці балотувалося 12 кандидатів.