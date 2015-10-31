Харківський тервиборчком офіційно визнав Кернеса переможцем на виборах міського голови
Харківська територіальна виборча комісія у п’ятницю ввечері оприлюднила офіційні результати голосування виборів міського голови.
Переможцем визнали нинішнього мера Генадія Кернеса, який набрав 65,8 відсотки голосів виборців, передає Радіо Свобода.
Друге місце посів кандидат на посаду міського голови від об’єднання «Самопоміч» Тарас Сітенко – 12,3%. Третє – самовисуванець Юрій Сапронов, набрав 5,1%.
«Ми негайно ці дані передаємо у ЦВК, а найближчої пленарної сесії міської ради Генадія Кернеса офіційно представимо міським головою», – сказав Радіо Свобода заступник голови Харківської міської виборчої комісії Олег Бондаренко.
Зазначається, що міськвиборчком кілька годин відкладав оприлюднення офіційних результатів виборів міського голови через конфлікт, що трапився увечері у Дзержинській територіальній виборчій комісії. Там під час штовханини членів ТВК з кандидатом у депутати від «Волонтерської партії України» була зіпсована копія протоколу з уточненнями.
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Як повідомляв УНІАН, обраний на повторний строк мером Харкова Геннадій Кернес попросив не дорікати людей, які працювали в органах влади при біглому екс-президенті Вікторі Януковичі.