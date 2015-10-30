Кернес попросив не дорікати "адептам" Януковича: "Ці люди знають, як треба працювати"

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на питання, чи не призведуть люди Януковича до розколу країни при зручному випадку, повідомляє ТСН.

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"Давайте припинимо дорікати людей, які працювали за Януковича в органах влади, тим більше, що ці люди самодостатні і знають, як треба працювати. Тим більше, що ці люди зараз працюють у виборчих штабах різних партій - і "Блоку Петра Порошенка", інших політичних сил", - сказав Кернес.

Раніше Кернес висловив упевненість в тому, що "Опозиційний блок" відмовиться від ідеї оскаржити результати виборів на Харківщині.