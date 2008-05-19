Тимошенко дорікає Ющенку за чорну невдячність

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО нарікає, що у відповідь на підтримку президентського законопроекту про Кабінет міністрів послідувало порушення кримінальної справи проти в.о. голови Фонду державного майна Андрія ПОРТНОВА.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у відповідь на запитання УНІАН про те, чи очікувала вона після ухвалення закону про Кабмін на те, що Президент погодиться зі зміною голови ФДМ.

«Голосування за закон про Кабінет міністрів було ще одним кроком назустріч нашої політичної команди Президенту. Якщо він хотів ще перерозподілити повноваження на свою користь, ми пішли на це заради спокою й ефективної роботи демократичної коаліції. Але у відповідь ми одержали порушення кримінальних справ проти чесних урядовців, чесних людей, які практично боролися за чесну приватизацію. Ось так, практично зараз виглядає боротьба з тими людьми, які борються з корупцією», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр підкреслила, що Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО за коаліційною угодою не мала права «жодного дня залишатися на посту голови Фонду держмайна».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що порушення в її роботі підтвердили рішення судів.