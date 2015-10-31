Депутат "Батьківщини" вважає затримання Корбана "репресіями" з політичною мотивацією

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи затримання Корбана СБУ.

"Це, безумовно, репресії у зв'язку з політичною мотивацією. Оскільки там через два тижні має відбутися другий тур виборів мера Дніпропетровська та інших", - сказав депутат.

На його думку, на сьогодні "всі три опозиційні партії чітко підлягають репресіям з боку правлячого режиму".

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Луценко додав, що йдеться про "Свободу", "Радикальну партію" та "УКРОП".

"На мій погляд, тут узагалі жодних сумнівів не може бути. Оскільки, якщо б це була навіть якась інша мотивація, скажімо, конкуренція конкретно бізнесмена Порошенка з бізнесменом Коломойським, крім того, мабуть, там були б якісь рухи щодо бізнесу. А тут, в даному випадку, просто в такий спосіб конкретно вибивають з політичної боротьби найбільшого лідера цієї політичної сили", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.