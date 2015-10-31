"УКРОП" звернеться в Європейський суд з прав людини у зв'язку із затриманням Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член політради партії Денис Борисенко.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде партія звертатися до ЄСПЛ з огляду на очевидні порушення Європейської Конвенції з прав людини при затриманні Корбана, він заявив, що "обов'язково будемо".

При цьому Борисенко наголосив: "Хоча ми не можемо наразі кваліфікувати це як затримання, тому що ми не знаємо, хто це зробив, і на яких підставах. Ми вважаємо, що сьогодні в Україні при його затриманні були порушені усі норми українського законодавства".

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Він заявив, що у партії немає довіри до української влади та правоохоронців.

"Ми обов'язково будемо звертатися в усі європейські інституції, які дозволять нам відстояти права Геннадія Корбана", - сказав Борисенко.

Своєю чергою, член політради партії Дмитро Сіманський заявив, що партія закликає усіх українців не залишатися байдужими.

"Партія "УКРОП" оголосила про мобілізацію своїх прихильників", - наголосив Сіманський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.