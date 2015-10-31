"УКРОП" звернеться в Європейський суд з прав людини у зв'язку із затриманням Корбана

17:31, 31 жовтня 2015
Політика
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Політична партія "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" звернеться до Європейського суду з прав людини через затримання її лідера Геннадія Корбана.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член політради партії Денис Борисенко.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде партія звертатися до ЄСПЛ з огляду на очевидні порушення Європейської Конвенції з прав людини при затриманні Корбана, він заявив, що "обов'язково будемо".

При цьому Борисенко наголосив: "Хоча ми не можемо наразі кваліфікувати це як затримання, тому що ми не знаємо, хто це зробив, і на яких підставах. Ми вважаємо, що сьогодні в Україні при його затриманні були порушені усі норми українського законодавства".

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Він заявив, що у партії немає довіри до української влади та правоохоронців.

"Ми обов'язково будемо звертатися в усі європейські інституції, які дозволять нам відстояти права Геннадія Корбана", - сказав Борисенко.

Своєю чергою, член політради партії Дмитро Сіманський заявив, що партія закликає усіх українців не залишатися байдужими.

"Партія "УКРОП" оголосила про мобілізацію своїх прихильників", - наголосив Сіманський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

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