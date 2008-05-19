Ідею ”дуже дорогих” квитків на свята підкинув Вінський

Державна адміністрація залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”) не виключає підвищення тарифів на внутрішніх напрямах на 5% з 1 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

Крім того, Л.ЛОБОЙКО повідомив, що сьогодні на апаратній нараді міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ порушив питання про підвищення тарифів на періоди підвищеного попиту на залізничні квитки. «Сьогодні була апаратна нарада в міністра. Він поставив завдання, «а чому в Росії, інших країнах є система індексації на періоди підвищеного попиту на перевезення?», - зазначив Л.ЛОБОЙКО. Як приклад він назвав Росію, де в період 27-28 січня залізничні квитки дуже дорогі, а 31 грудня - їхня ціна суто символічна. «Ми сьогодні дивитимемося на цю форму обслуговування», - заявив Л.ЛОБОЙКО. Утім, він не назвав можливих термінів запровадження цієї схеми, зазначивши лише, що завдання тільки поставлене, і його будуть відпрацьовувати і вивчати.

Л.ЛОБОЙКО також повідомив, що «Укрзалізниця» завершила розроблення методики формування тарифів на залізничні квитки, і зараз вона перебуває на розгляді в Мінтрансзв’язку.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту та зв`язку України підготувало наказ, яким пропонує 2008 р. підвищити залізничні тарифи для пасажирів у внутрішньому сполученні на 15% у три етапи - по 5% з 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня 2008 року. Проте цей проект не було узгоджено.

Водночас 15 квітня 2008 р. !.ВІНСЬКИЙ заявив, що Міністерство транспорту та зв`язку України не має наміру додатково підвищувати залізничні тарифи, якщо інфляційні показники залишаться в рамках прогнозу.

«Якщо інфляція буде в рамках прогнозованої, то жодного перегляду тарифної політики не буде, якщо інфляційні показники будуть іншими, відрізнятися від запланованих урядом, тоді ми аналізуватимемо ситуацію і ухвалюватимемо рішення», - сказав він.

З 1 січня 2008 року тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%. 2007 року ці тарифи підвищилися на 15% - по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня.