Гройсман пообіцяв звернутися до правоохоронців через скарги Ляшка на погрози Порошенка посадити його у в'язницю

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів після заяви Ляшка про те, що нібито Порошенко особисто йому погрожував ув'язненням за політичну позицію.

“Я просив би вважати заяву Олега Ляшка щодо погроз офіційною, і я звернусь до правоохоронних органів щодо тих фактів, на які вказав Ляшко”, - зауважив спікер.

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Ляшко у відповідь зазначив: “Особисто Петро Порошенко погрожував мені ув'язненням. Прошу Генеральну прокуратуру викликати мене як свідка, викликати Петра Порошенка”.

Він наголосив, що дії нинішньої влади можуть призвести до революції, “яка винесе вас всіх звідси, в кращому випадку, а у гіршому, - буде вірменський варіант — коли прийдуть і розстріляють. Я попереджаю публічно”.