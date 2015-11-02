УКРОП: Запобіжний захід Корбану сьогодні обиратиме суд у Чернігові

Запобіжний захід затриманому правоохоронцями лідеру політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадію Корбану сьогодні обиратиме Новозаводський районний суд Чернігова.

Про це кореспондента УНІАН повідомила голова прес-центру партії "УКРОП" Євгенія Кравчук.

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"За неофіційною інформацією партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", засідання суду, на якому має бути обраний запобіжний захід щодо Геннадія Корбана, відбудеться сьогодні в Новозаводському районному суді міста Чернігова, вул. Мстиславська, 17. Біля суду перебувають активісти партії та жителі Чернігова", - повідомила Кравчук.

При цьому вона відзначила, що адвокати Корбана не отримали офіційного повідомлення щодо часу і місця проведення судового засідання, що є грубим порушенням процесуальних норм.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську відбулись обшуки в будинку лідера «УКРОПу» Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили в Головне слідче управління Генпрокуратури в Києві, де політику стало погано.

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Згодом стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинного угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.